Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Голливудская актриса Анджелина Джоли подала на развод с актером Брэдом Питтом.

Как передает Report, об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, причиной развода стали непримиримые противоречия.

Утверждается, что Джоли просит сохранить за ней опеку над шестерыми детьми, а Питту предоставить право их посещения. Алиментов она не требует.

По словам источников, актриса решила оформить развод из-за подхода Питта к воспитанию детей. Как отмечает издание, это единственная причина развода, и никакая "третья персона" здесь не участвует.

Адвокат Джоли подтвердил информацию о разводе, передает Reuters. По словам юриста, актриса не будет комментировать ситуацию.

Джоли и Питт вместе с 2004 года, свадьбу они сыграли в августе 2014 года.