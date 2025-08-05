Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола перенес операцию в Риме

Известный американский кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола перенес операцию на сердце в римской больнице "Тор Вергата".

Известный американский кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола перенес операцию на сердце в римской больнице "Тор Вергата".

Как передает Report, об этом сообщила газета La Repubblica.

Уточняется, что Коппола был доставлен в медицинское учреждение прямо из столичного аэропорта после длительного перелета из США. Операция 86-летнего Копполы была давно запланирована, но сразу после прибытия в Италию он был срочно госпитализирован из-за возникшей аритмии.

Отмечается, что режиссер должен быть быстро выписан, если у него не обнаружат осложнений.