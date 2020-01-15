Amazon назвала актерский состав сериала "Властелин колец"

Компания Amazon раскрыла актерский состав сериала, в основу сюжета которого легла книжная трилогия "Властелин колец", передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Как сообщает Report со ссылкой на Deadline, в список вошли 15 артистов, среди которых Роберт Арамайо, Джозеф Моул, Чарли Викерз, Овайн Артур, Назанин Бониади, София Номвете, Меган Ричардс и др.

Кого именно они сыграют, пока неизвестно.

Предполагается, что в сериале по "Властелину колец" будет пять сезонов. Сюжет сериала будет разворачиваться в эпоху, предшествующую событиям трилогии.