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    Руководитель шоу-балета "TODES": Гастроли в Баку стали незабываемым впечатлением

    Праздничная атмосфера Евроигр чувствовалась везде, рассказала Алла Духова

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ "Для нас гастроли в Баку стали незабываемым впечатлением".

    Как сообщает Report, об этом сайту Moskva-Baku сказала художественный руководитель шоу-балета "TODES" Алла Духова, комментируя концерт танцевальной группы, состоявшийся в  столице Азербайджана 22 июня.

    По ее словам, гастроли прошли одним днем, и "к сожалению, нам надо было поскорее возвращаться в Москву, в наш театр".

    "Увы, нам не удалось посетить музеи, но мы с огромным удовольствием прогулялись вечером по Баку, чудесный город! Огромное количество туристов со всего мира, праздничная атмосфера Евроигр чувствовалась везде", - сказала она.

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