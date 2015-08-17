Руководитель шоу-балета "TODES": Гастроли в Баку стали незабываемым впечатлением

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ "Для нас гастроли в Баку стали незабываемым впечатлением".

Как сообщает Report, об этом сайту Moskva-Baku сказала художественный руководитель шоу-балета "TODES" Алла Духова, комментируя концерт танцевальной группы, состоявшийся в столице Азербайджана 22 июня.

По ее словам, гастроли прошли одним днем, и "к сожалению, нам надо было поскорее возвращаться в Москву, в наш театр".

"Увы, нам не удалось посетить музеи, но мы с огромным удовольствием прогулялись вечером по Баку, чудесный город! Огромное количество туристов со всего мира, праздничная атмосфера Евроигр чувствовалась везде", - сказала она.