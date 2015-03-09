​Алек Болдуин станет мэром Нью-Йорка

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Герой сериала, который еще не получил названия, неожиданно для себя станет мэром Нью-Йорка.

Как передает Report, Джо Берн - миллионер, филантроп, владелец строительных фирм и душа светский тусовок попадет в самое сердце политических игрищ в "Большом Яблоке".

Создатели сериала обещают своеобразную легкую версию "Карточного домика" Netflix.

На данный момент идут поиски режиссера пилотного эпизода. Сам Болдуин также выступит в качестве исполнительного продюсера. По его словам, проект должны были начать еще 9 лет назад, однако он "увяз" в сериале "Студия 30", за который, к слову, трижды получал "Золотой глобус".

Съемки пилота должны стартовать в сентябре, примерная дата релиза проекта пока не известна.