Актриcа Джоли сменила фамилию

Голливудская актриса Анджелина Джоли сменила фамилию в документах, избавившись от двойной фамилии Джоли-Пит, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Теперь 43-летнюю актрису зовут Анджелина Джоли и по паспорту.

Напомним, что смена фамилии связана с недавним окончательным разводом с ее супругом Брэдом Питтом, процесс которого длился с осени 2016 года.

Известно, что официально разведенная пара сейчас может продолжить спор о разделе имущества и опеке над шестерыми несовершеннолетними кровными и приемными детьми — Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло, Ноксом и Вивьен.