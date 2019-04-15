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Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись

​Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись
Суд одобрил заявления Брэда Питта и Анджелины Джоли о восстановлении их холостяцких статусов 12 апреля
© Getty

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Суд одобрил заявления актеров о восстановлении их "холостяцких" статусов 12 апреля. Данное решение также позволяет бывшим супругам работать над соглашением об опеке над детьми и разделе имущества, что может занять несколько месяцев.

Сообщается, что актеры решили завершить бракоразводный процесс, который длится уже третий год, до заключения соглашения, поскольку эмоционально устали.

Напомним, что голливудские актеры поженились в 2014 году. За время совместной жизни у пары родилось трое детей, также они усыновили троих приемных. 

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