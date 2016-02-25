Актер из "Звездных войн" умер в ожидании свободного места в больнице

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Британский актер Ричард Боунхилл, сыгравший несколько ролей в саге "Звездные войны", умер от кардиомиопатии после того, как больница дважды перенесла дату операции из-за переполненности, сообщает Report со ссылкой на The Daily Mirror.

Актер был найден мертвым в своей машине в начале февраля 2015 года, но подробности его гибели выяснились только после проведенного полицией расследования.

В больнице Деррифорд города Плимута (графство Девон) Боунхиллу назначили операцию на сердце на 5 января 2015 года. Но из-за нехватки мест ее перенесли на 19 января, а затем на середину февраля. Актер не дожил до операции.

Актер сыграл несколько ролей в "Звездных войнах". Также он появлялся в фильмах "Мстители", "Роб Рой", сериалах "Робин из Шервуда" и "Доктор Кто". Боунхилл также был известен как каскадер и фехтовальщик. Он был президентом фехтовального клуба Truro.