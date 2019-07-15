Агентом 007 станет темнокожая женщина

Британская темнокожая актриса Лашана Линч сыграет роль суперагента в новом фильме "Джеймс Бонд 25", передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Она сыграет главную роль в новой ленте, однако ей достанется лишь номер 007. Сам герой Бонда останется Бондом.

Отмечается, что такое решение могло быть принято под влиянием одного из соавторов картины Фиби Уоллер-Бридж, которая известна своими феминистическими и правозащитными взглядами.

Однако поклонники "Бонда" были разочарованы такими нововведениями.

Отметим, что актер Дэниэль Крейг, игравший главную роль в серии фильмов про суперагентов британской разведки с 2006 года, несколько лет назад заявил, что больше не будет исполнять эту роль.