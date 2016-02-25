Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Британская певица Адель получила четыре награды Brit Awards. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на церемонии вручения музыкальной премии, которая прошла в Лондоне, певица признана лучшей британской сольной исполнительницей года.

Она также выиграла в категориях "Лучшая пластинка" ("25") и лучший сингл ("Hello"). Кроме этого, Адель победила в номинации "Международный успех".

Премия Brit Awards вручается с 1977 года. Наряду с "Грэмми" она считается одной из самых авторитетных и значимых музыкальных наград.