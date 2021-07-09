Азербайджанская дипломатия: успехи, перспективы - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ежегодно 9 июля отмечается профессиональный праздник сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана. С момента создания дипломатической службы прошло 102 года. Азербайджан, установивший в 1919 году дипломатические отношения с 16-ю странами, в нас

Ежегодно 9 июля отмечается профессиональный праздник сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана. С момента создания дипломатической службы прошло 102 года. Азербайджан, установивший в 1919 году дипломатические отношения с 16-ю странами, в настоящее время развивает дипломатические отношения со 159 государствами мира. Как известно, роль и авторитет Азербайджана в решении международных и региональных проблем все больше возрастают. Азербайджан, являющийся лидирующим государством региона, является одной из стран, которая смогла сказать свое слово на мировой арене. Естественно, что внешняя политика, проводимая Азербайджаном, имеет большое значение в достижении этих успехов.

Заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов в интервью Report по случаю профессионального праздника рассказал об успехах азербайджанских дипломатов.

"Если взять 2020 и 2021 годы, мы достигли одной из самых славных вершин за 30-летнюю историю. Результат этого имеет огромное историческое значение. Это достижение останется ярким периодом и военной, и политической, и дипломатической истории Азербайджана", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что в достижении сегодняшних успехов есть определенная доля сотрудников органов дипломатической службы, представляющих Азербайджан: "Их профессиональный праздник - это праздник нашей страны, нашего общества. Наше самое большое достижение заключается в том, что была установлена наша государственность, и во всем мире была признана целостность Азербайджана. Азербайджан стал достойным членом мирового сообщества в рамках международно признанных границ".

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Оператор: Мирджавид Эминоглу

Монтажер: Сабухи Мамедов