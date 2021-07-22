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Полиция провела рейд, оштрафованы водитель автобуса и пассажиры - ВИДЕО

Полиция провела рейд, оштрафованы водитель автобуса и пассажиры - ВИДЕО Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) в районе станции метро "Кероглу" провели профилактические мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Студия "Report"
22 июля 2021 г. 17:20
Полиция провела рейд, оштрафованы водитель автобуса и пассажиры - ВИДЕО
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Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) в районе станции метро "Кероглу" провели профилактические мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Report, сотрудники полиции провели разъяснительные беседы с жителями в подземном пешеходном переходе, в пассажирских автобусах и такси, призвали их соблюдать правила карантинного и санитарного режимов. Им сообщили, что использование медмасок обязательно, иначе против них будут приняты правовые меры.

Несмотря на предупреждения, в отношении не пользующихся медицинскими масками лиц приняты административные меры. В ходе рейда были оштрафованы водитель автобуса и несколько пассажиров.

Оператор: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке Polis reyd keçirdi, avtobus sürücüsü və sərnişinləri cərimələdi- VİDEO

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