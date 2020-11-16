Последние сводки с фронта: Турецкая армия прибывает в Азербайджан

Выпуск передачи Xəbər Saatı на 16 ноября

Выпуск передачи Xəbər Saatı на 16 ноября:

- Турция отправляет войска в Азербайджан

- В Ереван прибыли еще 20 самолетов с миротворцами

- В Армении, находящейся на пороге гражданской войны, начались отставки. Пашиняна бойкотировали.

- Внимание к недавним преступлениям в Армении! Совершено обращение в международные структуры

- - Семьям шехидов в Турции будет предоставлено бесплатное образование и стипендии

- МЧС приступило к деятельности в Шуше, Джебраиле, Зангилане и Губадлы

- Обеспечено электроснабжение Шушинской мечети

- На основных магистралях снизили скорость движения

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