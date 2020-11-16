Последние сводки с фронта: Турецкая армия прибывает в Азербайджан

Выпуск передачи Xəbər Saatı на 16 ноября:
- Турция отправляет войска в Азербайджан
- В Ереван прибыли еще 20 самолетов с миротворцами
- В Армении, находящейся на пороге гражданской войны, начались отставки. Пашиняна бойкотировали.
- Внимание к недавним преступлениям в Армении! Совершено обращение в международные структуры
- - Семьям шехидов в Турции будет предоставлено бесплатное образование и стипендии
- МЧС приступило к деятельности в Шуше, Джебраиле, Зангилане и Губадлы
- Обеспечено электроснабжение Шушинской мечети
- На основных магистралях снизили скорость движения
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