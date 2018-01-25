Завтра Аллахшукюр Пашазаде отбудет в Турцию

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ 26 января председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде отбудет в Турцию.

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, цель визита, заключается в участии на предстоящей 29-30 января в Стамбуле международной конференции на тему "Иерусалим: город, освященный откровением" ("Quds: Vəhyin müqəddəsləşdirdiyi şəhər").

На церемонии открытия конференции А.Пашазаде выступит с докладом.

На мероприятии, которое пройдет при содействии правительства Турции, ожидается участие известных научных и религиозных деятелей из Турции, Ирана, Ирака, Палестины, Индии, Малайзии, Англии, Узбекистана, Пакистана, Нигерии, Татарстана (РФ), Марокко, Индонезии, Уганды, Казахстана, Кении, Мавритании, Сомали, Джибути и Танзании.