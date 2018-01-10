Завершена регистрация кандидатов в члены общественного совета при Госкомитете - СПИСОК

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Завершился процесс выдвижения и регистрации кандидатов в Общественный Совет при Госкомитете по работе с религиозными структурами Азербайджана. Как сообщили Report в Госкомитете, зарегистрировано 14 кандидатов.

1. Талат Юсиф оглу Гарибов – заместитель председателя Общественного объединения “Живи здоровым – просвещение молодежи”;

2. Акрам Бахрам оглу Гасанов – член Совета молодых ученых и специалистов Института рукописей им. М.Физули, доктор философии по теологии;

3. Али Иттифаг оглу Рзаев - преподаватель на филологическом факультете Сумгаитского госуниверситета;

4. Наиля Искендер гызы Сафарова – председатель Общественного объединения гуманитарной и социальной поддержки “Новая жизнь”;

5. Наги Алятдин оглу Бадалзаде - гражданин;

6. Нариман Гасым оглу Гасымзаде – председатель Общественного объединения “Религиозный и демократический центр”;

7. Алимамед Мали оглу Нуриев – глава Фонда конституционных исследований;

8. Солмаз Баба гызы Амирова – председатель Общественного объединения “К ясности”;

9. Севиндж Ядулла гызы Азимбейли – председатель Общественного объединения “Новый горизонт”;

10. Рена Рза гызы Мирзазаде – председатель Общества по гендерным исследованиям и исследованием в области прав человека;

11. Асим Назим оглу Велиев – председатель Общественного объединения “Вклад молодежи”;

12. Нигяр Кямиль гызы Абдуллаева – председатель Общественного объединения помощи малообеспеченным семьям “Дамла”;

13. Гусейн Гасым оглу Ибрагимов – председатель Общественного объединения изучения социально-культурных перемен;

14. Фахраддин Назим оглу Гасанзаде – председатель Общественного объединения Центра образования молодежи.

Выборы в Общественный совет при Госкомитете по работе с религиозными структурами состоятся 29 января.

Отметим, что гражданские общества и институты, желающие принять участие в голосовании, должны обратиться в избирательную комиссию за 10 дней до проведения голосования, предоставив информацию (имя, фамилия, отчество, год рождения, место проживания, контакты) о своих представителях.