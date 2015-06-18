Время и молитва второго дня месяца Рамазан

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Завтра второй день месяца Рамазан.
Как сообщает Report, согласно календарю, составленному Управлением мусульман Кавказа (УМК) и Шемахинской обсерваторией, утренняя молитва (фаджр) в Баку будет совершена в 04:39, а вечерняя - в 21:30.
Рекомендуется завершить имсак за 20 минут до начала утренней молитвы.
Report предлагает молитву второго дня месяца Рамазан.
"О Аллах, приблизь меня в этом месяце к Твоему довольству, и отдали от Своего гнева. И дай мне возможность в этот месяц читать Твои аяты. О Наимилосерднейший из милосердных!"
Разница во времени для других городов и районов
|Агдам +11
|Дашкясан +15
|Имишли +7
|Мингячевир +11
|Шеки +12
|Агдаш +10
|Шабран +4
|Кялбаджар +15
|Марнеули (Тбилиси) +20
|Шамкир+15
|Агсу +5
|Ширван+4
|Кюрдамир +6
|Нахчыван +18
|Шарур +18
|Агджабеди +10
|Физули +11
|Гах +11
|Нефтчала +3
|Шуша +13
|Агстафа +18
|Гёйчай +8
|Газах +19
|Oгуз + 11
|Тертер +12
|Астара +4
|Гянджа +14
|Габала + 8
|Ордубад +16
|Товуз +16
|Бабек +18
|Гедабек +16
|Губа +5
|Саатлы +6
|Ярдымлы +8
|Балакян +5
|Горанбой +12
|Гусар +4
|Сабирабад +6
|Евлах +11
|Бейляган +10
|Гаджигабул +4
|Лачин +14
|Сальян +4
|Уджар +8
|Барда +11
|Горадиз +10
|Лянкяран +5
|Сиязань +3
|Загатала +15
|Джалилабад +6
|Гёйгёль +14
|Лерик +7
|Сумгаит +1
|Зангилан +13
|Джабраиль +12
|Хачмаз +4
|Масаллы +5
|Шемаха +6
|Зардаб+9
|Джульфа +18
|Исмаиллы +6
|Мараза +3
|Шахбуз +18
Valeh DadaşovАвтор новости
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