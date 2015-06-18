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    Время и молитва второго дня месяца Рамазан

    Рекомендуется завершить имсак за 20 минут до начала утренней молитвы

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Завтра второй день месяца Рамазан. 

    Как сообщает Report, согласно календарю, составленному Управлением мусульман Кавказа (УМК) и Шемахинской обсерваторией, утренняя молитва (фаджр) в Баку будет совершена в 04:39, а вечерняя - в 21:30.

    Рекомендуется завершить имсак за 20 минут до начала утренней молитвы.

    Report предлагает молитву второго дня месяца Рамазан.

    "О Аллах, приблизь меня в этом месяце к Твоему довольству, и отдали от Своего гнева. И дай мне возможность в этот месяц читать Твои аяты. О Наимилосерднейший из милосердных!"

    Разница во времени для других городов и районов

    Агдам +11Дашкясан +15Имишли +7Мингячевир +11Шеки +12
    Агдаш +10Шабран +4Кялбаджар +15Марнеули (Тбилиси) +20Шамкир+15
    Агсу +5Ширван+4Кюрдамир +6Нахчыван +18Шарур +18
    Агджабеди +10Физули +11Гах +11Нефтчала +3Шуша +13
    Агстафа +18Гёйчай +8Газах +19Oгуз + 11Тертер +12
    Астара +4Гянджа +14Габала + 8Ордубад +16Товуз +16
    Бабек +18Гедабек +16Губа +5Саатлы +6Ярдымлы +8
    Балакян +5Горанбой +12Гусар +4Сабирабад +6Евлах +11
    Бейляган +10Гаджигабул +4Лачин +14Сальян +4Уджар +8
    Барда +11Горадиз +10Лянкяран +5Сиязань +3Загатала +15
    Джалилабад +6Гёйгёль +14Лерик +7Сумгаит +1Зангилан +13
    Джабраиль +12Хачмаз +4Масаллы +5Шемаха +6Зардаб+9
    Джульфа +18Исмаиллы +6Мараза +3Шахбуз +18
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