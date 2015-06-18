Время и молитва второго дня месяца Рамазан

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Завтра второй день месяца Рамазан.

Как сообщает Report, согласно календарю, составленному Управлением мусульман Кавказа (УМК) и Шемахинской обсерваторией, утренняя молитва (фаджр) в Баку будет совершена в 04:39, а вечерняя - в 21:30.

Рекомендуется завершить имсак за 20 минут до начала утренней молитвы.

Report предлагает молитву второго дня месяца Рамазан.

"О Аллах, приблизь меня в этом месяце к Твоему довольству, и отдали от Своего гнева. И дай мне возможность в этот месяц читать Твои аяты. О Наимилосерднейший из милосердных!"

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