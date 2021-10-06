VII съезд лидеров мировых религий пройдет в Нур-Султане

VII съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Нур-Султане 14-15 сентября 2022 года

VII съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Нур-Султане 14-15 сентября 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спикер Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев в среду на XIX заседании секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий.

"С учетом календаря религиозных праздников и мнения всех участников секретариата принято решение о проведении VII съезда лидеров мировых и традиционных религий в городе Нур-Султане 14-15 сентября 2022 года", - сказал Ашимбаев. По его словам, XX заседание секретариата этого съезда состоится 12-13 сентября следующего года.