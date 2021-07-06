В Узбекистане разрешили носить хиджаб

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции, он снимает запрет на ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции, он снимает запрет на ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах, а также упрощает регистрацию религиозных организаций: приостанавливать их деятельность теперь возможно только через суд.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, текст документа обнародован сегодня.

Закон "О свободе совести и религиозных организациях" был принят в стране в 1991 году, последние изменения вносились в него в 1998 году. Новая редакция закона в сентябре 2019 года была передана на одобрение в законодательную палату парламента, страны Запада, в частности, США, приветствовали тогда этот шаг. МИД Узбекистана сообщал, что власти страны привлекут международных экспертов, в том числе из ООН и ОБСЕ, для разработки новой редакции закона. Документ был принят в мае этого года законодательной (нижней) палатой парламента, одобрен сенатом в конце июня и вступает в силу с момента публикации.

В соответствии с новой редакцией, в статье "Религиозные обряды и церемонии" исключена норма о запрете появления граждан Узбекистана (за исключением служителей религиозных организаций) в общественных местах в культовых одеяниях, в частности, в хиджабах. Текст закона опубликован на сайте газеты парламента страны "Народное слово".