О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Узбекистане разрешили носить хиджаб

В Узбекистане разрешили носить хиджаб Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции, он снимает запрет на ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах
Религия
6 июля 2021 г. 13:36
В Узбекистане разрешили носить хиджаб

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции, он снимает запрет на ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах, а также упрощает регистрацию религиозных организаций: приостанавливать их деятельность теперь возможно только через суд.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, текст документа обнародован сегодня.

Закон "О свободе совести и религиозных организациях" был принят в стране в 1991 году, последние изменения вносились в него в 1998 году. Новая редакция закона в сентябре 2019 года была передана на одобрение в законодательную палату парламента, страны Запада, в частности, США, приветствовали тогда этот шаг. МИД Узбекистана сообщал, что власти страны привлекут международных экспертов, в том числе из ООН и ОБСЕ, для разработки новой редакции закона. Документ был принят в мае этого года законодательной (нижней) палатой парламента, одобрен сенатом в конце июня и вступает в силу с момента публикации.

В соответствии с новой редакцией, в статье "Религиозные обряды и церемонии" исключена норма о запрете появления граждан Узбекистана (за исключением служителей религиозных организаций) в общественных местах в культовых одеяниях, в частности, в хиджабах. Текст закона опубликован на сайте газеты парламента страны "Народное слово".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Мубариз Гурбанлы: На освобожденных территориях восстанавливаются мечети
Мубариз Гурбанлы: На освобожденных территориях восстанавливаются мечети
21 июня 2021 г. 11:36
Гурбанлы: Наши граждане больше не примыкают к террористическим группировкам
Гурбанлы: Наши граждане больше не примыкают к террористическим группировкам
21 июня 2021 г. 11:20
Госкомитет начал мониторинги в мечетях
Госкомитет начал мониторинги в мечетях
21 июня 2021 г. 10:50
Президент Азербайджана и первая леди отправили венок на похороны отца Александра
ФотоПрезидент Азербайджана и первая леди отправили венок на похороны отца Александра
13 июня 2021 г. 14:39
Состоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
ФотоСостоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
13 июня 2021 г. 14:06
Константин Поминов: С отцом Александром связана целая эпоха в истории Азербайджана
Константин Поминов: С отцом Александром связана целая эпоха в истории Азербайджана
13 июня 2021 г. 11:49
Протоиерей Константин: Архиепископ Александр говорил о наличии толерантности в Азербайджане
Протоиерей Константин: Архиепископ Александр говорил о наличии толерантности в Азербайджане
12 июня 2021 г. 16:34
Саудовская Аравия из-за коронавируса запретила хадж иностранцам
Саудовская Аравия из-за коронавируса запретила хадж иностранцам
12 июня 2021 г. 15:58
Полад Бюль-Бюль оглы выразил соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси
Полад Бюль-Бюль оглы выразил соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси
12 июня 2021 г. 14:02
Отец Александр будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения
Отец Александр будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения
11 июня 2021 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi