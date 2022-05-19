О нас

В Шуше состоится собрание религиозных лидеров тюркоязычных стран

В Шуше состоится собрание религиозных лидеров тюркоязычных стран В Шуше состоится собрание религиозных лидеров тюркоязычных стран.
Религия
19 мая 2022 г. 13:26
В Шуше состоится собрание религиозных лидеров тюркоязычных стран

В Шуше состоится собрание религиозных лидеров тюркоязычных стран.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа шуйхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

По словам председателя, мероприятие планируется провести в конце сентября – начале октября этого года.

Он отметил, что в мероприятии ожидается участие религиозных лидеров Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции и Азербайджана:

"Я надеюсь, что в будущем подобные конференции и встречи будет возможно проводить и на других освобожденных территориях. Тем самым мы сможем довести до сведения международной общественности азербайджанские реалии, армянский вандализм на освобожденных территориях".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şuşada türkdilli dövlətlərin dini liderlərinin toplantısı keçiriləcək

Другие новости из категории

Аллахшукюр Пашазаде о поправках в закон о свободе вероисповедания
Аллахшукюр Пашазаде о поправках в закон о свободе вероисповедания
19 мая 2022 г. 13:49
Председатель УМК: Внесены определенные изменения в совершение хаджа из Азербайджана
Председатель УМК: Внесены определенные изменения в совершение хаджа из Азербайджана
19 мая 2022 г. 13:31
Кямал Абдулла предложил провести встречу азербайджанских и мировых религиозных деятелей
Кямал Абдулла предложил провести встречу азербайджанских и мировых религиозных деятелей
19 мая 2022 г. 11:17
Раван Гасанов: В Азербайджане уважительно относятся ко всем религиям и вероисповеданиям
Раван Гасанов: В Азербайджане уважительно относятся ко всем религиям и вероисповеданиям
19 мая 2022 г. 10:45
Председатель комитета: В Азербайджане к представителям всех религий одинаковое отношение
Председатель комитета: В Азербайджане к представителям всех религий одинаковое отношение
19 мая 2022 г. 10:40
В Баку проходит международная конференция Мультикультурный взгляд на приоритетные глобальные проблемы
ФотоВ Баку проходит международная конференция "Мультикультурный взгляд на приоритетные глобальные проблемы"
19 мая 2022 г. 10:17
Председатель УМК: Сегодня в Армении присутствуют тенденции к мести
Председатель УМК: Сегодня в Армении присутствуют тенденции к мести
19 мая 2022 г. 10:06
Аллахшукюр Пашазаде: Угроза исходит не от религии, а от злоупотребления ею в политических целях
Аллахшукюр Пашазаде: Угроза исходит не от религии, а от злоупотребления ею в политических целях
19 мая 2022 г. 09:57
Представители албано-удинской религиозной общины посетили храм Худавенг
ФотоПредставители албано-удинской религиозной общины посетили храм Худавенг
9 мая 2022 г. 13:53
Аллахшукюр Пашазаде отправился в ОАЭ
Аллахшукюр Пашазаде отправился в ОАЭ
7 мая 2022 г. 11:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi