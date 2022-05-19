В Шуше состоится собрание религиозных лидеров тюркоязычных стран

В Шуше состоится собрание религиозных лидеров тюркоязычных стран.

В Шуше состоится собрание религиозных лидеров тюркоязычных стран.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа шуйхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

По словам председателя, мероприятие планируется провести в конце сентября – начале октября этого года.

Он отметил, что в мероприятии ожидается участие религиозных лидеров Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции и Азербайджана:

"Я надеюсь, что в будущем подобные конференции и встречи будет возможно проводить и на других освобожденных территориях. Тем самым мы сможем довести до сведения международной общественности азербайджанские реалии, армянский вандализм на освобожденных территориях".