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    ​В школах Нью-Йорка отметят мусульманские праздники

    Теперь дети-мусульмане получат выходные в дни важнейших религиозных праздников

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В школах Нью-Йорка с этого года выходными днями объявляются два мусульманских праздника - Ураза-байрам (праздник разговения) и Курбан-байрам (праздник жертвоприношения).

    Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщил мэр города Билл де Блазио.

    По словам градоначальника, теперь сотням тысяч мусульманских семей в день праздника не придется решать дилемму - отправить детей в школу или оставить их дома со всеми отмечать праздник.

    Билл де Блазио отметил, что, учитывая численность мусульманского населения Нью-Йорка, решение внести в школьный календарь эти два исламских праздника продиктовано "здравым смыслом".

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