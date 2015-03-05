​В школах Нью-Йорка отметят мусульманские праздники

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В школах Нью-Йорка с этого года выходными днями объявляются два мусульманских праздника - Ураза-байрам (праздник разговения) и Курбан-байрам (праздник жертвоприношения).

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщил мэр города Билл де Блазио.

По словам градоначальника, теперь сотням тысяч мусульманских семей в день праздника не придется решать дилемму - отправить детей в школу или оставить их дома со всеми отмечать праздник.

Билл де Блазио отметил, что, учитывая численность мусульманского населения Нью-Йорка, решение внести в школьный календарь эти два исламских праздника продиктовано "здравым смыслом".