В прошлом году аннулирована государственная регистрация 19 религиозных общин

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в Государственный комитет по работе с религиозными организациями были сделаны обращения в связи с упразднением государственной регистрации 22 религиозных общин.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Госкомитета.

В ответ на запрос отметили, что за этот период в государственный реестр религиозных структур была включена информация о ликвидации 19 религиозных структур, документы 3 религиозных общин были возвращены из-за составления не в соответствии с законодательством.

Отметим, что с начала процесса перерегистрации религиозных общин (01.09.2009 год) прошли регистрацию 793 религиозные организации. С конфессиональной точки зрения 765 из них исламского толка, 28 - неисламского (христианские - 17; еврейские - 8; кришна - 1; бахаи - 2). С начала процесса государственной регистрации религиозных учебных заведений (колледжей) прошли государственную регистрацию 10 религиозных учебных заведений.