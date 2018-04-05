В конце этого месяца группа азербайджанцев совершит малое паломничество

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ На конец этого месяца запланирована очередная поездка группы паломников из Азербайджана для совершения малого Хаджа (Умра).

Как сообщает Report, в предусмотренной на этот месяц группе будет 25-35 человек.

Отметим, что спустя два месяца после паломничества (Хадж), начинается совершение малого Хаджа (Умра). В этом году сумма, необходимая для совершения Умры, была снижена. Например, в прошлом году паломникам требовалось больше 2 тыс. долларов. Сейчас цена в зависимости от отеля варьирует между 1500 и 2300 долларов. Сумма, необходимая для совершения паломничества, уменьшилась более чем на 500 долларов.