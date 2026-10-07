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    В Баку состоится конференция о воспитании молодежи в духе национально-духовных ценностей

    Религия
    • 07 октября, 2026
    • 11:03
    В Баку состоится конференция о воспитании молодежи в духе национально-духовных ценностей

    В Баку состоится конференция на тему "Воспитание молодого поколения в духе национально-духовных ценностей".

    Как сообщает Report, мероприятие пройдет 9 октября и будет организовано Министерством молодежи и спорта совместно с Государственным комитетом по работе с религиозными организациями.

    В мероприятии примут участие руководители соответствующих госучреждений, ученые, специалисты в данной сфере, а также представители общественности.

    Министерство молодежи и спорта Азербайджана
    Bakıda "Gənc nəslin milli-mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyəsi" mövzusunda konfrans keçiriləcək
    Baku to host conference on educating youth in national and spiritual values
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