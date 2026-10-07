В Баку состоится конференция о воспитании молодежи в духе национально-духовных ценностей

В Баку состоится конференция на тему "Воспитание молодого поколения в духе национально-духовных ценностей".

Как сообщает Report, мероприятие пройдет 9 октября и будет организовано Министерством молодежи и спорта совместно с Государственным комитетом по работе с религиозными организациями.

В мероприятии примут участие руководители соответствующих госучреждений, ученые, специалисты в данной сфере, а также представители общественности.