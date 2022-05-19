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В Баку проходит международная конференция "Мультикультурный взгляд на приоритетные глобальные проблемы"

В Баку проходит международная конференция "Мультикультурный взгляд на приоритетные глобальные проблемы" В Баку в рамках регионального подготовительного заседания Межрелигиозного форума G20 проходит международная конференция "Мультикультурный взгляд на приоритетные глобальные проблемы".
Религия
19 мая 2022 г. 10:17
В Баку проходит международная конференция Мультикультурный взгляд на приоритетные глобальные проблемы

В Баку в рамках регионального подготовительного заседания Межрелигиозного форума G20 проходит международная конференция "Мультикультурный взгляд на приоритетные глобальные проблемы".

Как сообщает Report, организаторами мероприятия являются Управление мусульман Кавказа (УМК), Бакинский международный центр мультикультурализма, Ассоциация межрелигиозного форума G20 и Фонд Стирлинга США.

В конференции принимают участие председатель УМК шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, председатель Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдуллаев, президент Ассоциации межрелигиозных форумов G20, директор-учредитель Международного центра исследований права и религии У.Коул Дарем (США), исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов и другие официальные лица.

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Версия на английском языке ФотоInt'l conference on multicultural view of priority global problems gets underway in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda multikultural perspektivlərlə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilir

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