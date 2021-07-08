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В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь

В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об оказании финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане".
Религия
8 июля 2021 г. 14:50
В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об оказании финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане".

Как сообщает Report, распоряжением из резервного фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете cтраны на 2021 год для оказания финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане, Управлению мусульман Кавказа выделено 2 млн манатов, религиозному учреждению Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви - 350 тыс. манатов, религиозной общине горских евреев города Баку - 350 тыс. манатов, религиозной общине европейских евреев города Баку - 150 тыс. манатов, религиозной структуре Апостольской префектуры Римско-католической церкви в Азербайджане - 150 тыс. манатов, Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана - 150 тыс. манатов, а также в целях материальной поддержки других неисламских религиозных общин Фонду пропаганды духовных ценностей, подведомственному Государственному комитету Азербайджана по работе с религиозными структурами - 100 тыс. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в данном распоряжении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dini qurumlara maliyyə yardımı ayrılıb - SİYAHI

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