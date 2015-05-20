​В Азербайджане обнародовано количество зарегистрированных религиозных общин

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ С начала процесса повторной регистрации религиозных организаций и до сегодняшнего дня в Азербайджане прошли регистрацию 615 религиозных организаций. Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе с религиозными организациями (ГКРРО).

594 из них - исламские религиозные общины, 21 - неисламские (христианские - 12, иудейские - 6, кришнаитские - 1, бахаитские - 2). Вместе с прошедшими ранее регистрацию неисламскими религиозными общинами их количество достигает 34-х.

Отметим, что с 1 сентября 2009 года начат процесс повторной регистрации религиозных организаций Азербайджана.