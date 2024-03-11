В Азербайджане начался месяц Рамазан

В Азербайджане начался священный для мусульман месяц Рамазан.

В Азербайджане начался священный для мусульман месяц Рамазан.

Как сообщает Report , 1-е число месяца Рамазан приходится в этом году на 11 марта по григорианскому календарю.

Управление мусульман Кавказа (УМК) издало фетву о начале поста для мусульман.

Согласно специальному календарю месяца Рамазан, подготовленному УМК, первая "Ночь Предопределения" ("Ночь ахья") придется на 28 марта (ночь с 27 на 28), вторая - на 30 марта (ночь с 29 на 30), третья - на 1 апреля (ночь с 31 марта на 1 апреля) и последняя - на 5 апреля.

Согласно требованиям Ислама, в светлое время суток во время Рамазана нельзя есть, пить, курить и пр. Эти запреты не относятся к детям, больным, беременным женщинам, тем, кто воюет на фронте или находится вдали от дома.

Пост начинается с новолуния в месяц Рамазан и длится 29-30 дней. В Коране написано: "Ешьте и пейте до рассвета, до того времени, как белая нитка будет отличаться от черной; затем поститесь до ночи".

Отметим, что во время Рамазан, являющегося месяцем милосердия и сострадания, богоугодными являются организация ифтаров, благотворительность, оказание по мере возможности помощи нуждающимся, бездомным, детским домам и пожилым. Чтение Корана, забота о родителях, занятие просвещением и поклонением считаются самыми большими добродетелями в этом месяце.