В Азербайджане количество прошедших госрегистрацию религиозных общин достигло 808

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Некоторым религиозным общинам, получившим госрегистрацию со стороны Госкомитета по работе с религиозными структурами, выданы сертификаты.

Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета, на организованном по этому случаю собрании присутствовали первый заместитель председателя структуры, руководитель аппарата, заведующие отделами и председатели недавно прошедших регистрацию религиозных общин.

Были вручены сертификаты 15-ти прошедшим недавно регистрацию религиозным общинам.

Отметим, что после начала процесса повторной госрегистрации религиозных общин, ее прошли 808 религиозных структур.