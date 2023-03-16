Университет ADA: В секулярном Азербайджане не нарушаются права исповедующих религию

Несмотря на то, что Азербайджан является секулярной страной, права исповедующих различные религии здесь не нарушаются.

Несмотря на то, что Азербайджан является секулярной страной, права исповедующих различные религии здесь не нарушаются.

Как передает Report, об этом директор программы коммуникаций и цифровых медиа Университета ADA Шафаг Мехралиева сказала на проходящей в Баку международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

По ее словам, до входа в состав СССР в Азербайджане насчитывалось 2 тыс. мечетей, однако в результате советской политики их число сократилось до 15.

"Многие из них даже использовались как помещения для хранения. Многие люди хоть и знали, что они мусульмане, но мало кто осознавал, что именно это значит. Но со времен установления независимости в Азербайджане, многие начали переосмыслять свою религиозную идентичность", - сказала спикер.

Ш.Мехралиева также подчеркнула важность борьбы с исламофобией: "В частности важно вести дебаты и панельные дискуссии на эту с тему с целью донесения правды о текущей ситуации до людей".

Она также указала на двойной стандарт в СМИ, когда террористические атаки, совершенные не представителями Ислама освещаются намного меньше, нежели те за которые ответственность берут мусульманские организации: "Неоднократные факты публичного сожжения Корана в некоторых странах вызывает справедливое недовольство среди мусульман. Но когда представители Ислама выступают против данных фактор осквернения святой книги, на Западе преподносят это как т.н. очередное проявление агрессии со стороны мусульманской общины", - подытожила спикер.