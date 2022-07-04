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УМК: Отправившиеся в хадж из Азербайджана не испытывают проблем со здоровьем

УМК: Отправившиеся в хадж из Азербайджана не испытывают проблем со здоровьем Паломники, отправившиеся в хадж из Азербайджана, не испытывают никаких проблем со здоровьем.
Религия
4 июля 2022 г. 13:07
УМК: Отправившиеся в хадж из Азербайджана не испытывают проблем со здоровьем

Паломники, отправившиеся в хадж из Азербайджана, не испытывают никаких проблем со здоровьем.

Об этом Report сообщил ведущий специалист отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) Бахтияр Наджафов.

Представитель УМК отметил, что сейчас он тоже находится в Мекке: "Паломники вечером 7 июля поднимутся на гору Арафат, где 9-11 июля состоится ритуал побивания шайтана камнями".

Паломники вернутся в Азербайджан 19-20 июля.

В этом году для паломников из Азербайджана выделена квота в 680 человек. Стоимость посещения Мекки составляет 9 106 манатов. Отправляющиеся в хадж должны сдать ПЦР-тест за 72 часа до въезда в Саудовскую Аравию. Кроме того, требуется полная вакцинация двумя дозами. Лица, родившиеся до 30.06.1957 года, не допускаются к участию в паломничестве.

Хадж в Азербайджане организует Управление мусульман Кавказа. В последние два года из-за пандемии коронавируса Азербайджан не мог отправлять паломников.

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Версия на азербайджанском языке Фото​​​​​​​QMİ: "Azərbaycandan Həcc ziyarətinə gedənlərin səhhətində heç bir narahatlıq yoxdur"

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