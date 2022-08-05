УМК о нападении на посольство в Лондоне: Ни одна религия не одобряет такие поступки

УМК о нападении на посольство в Лондоне: Ни одна религия не одобряет такие поступки

"Я решительно осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Великобритании. Это недопустимо".

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"Я решительно осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Великобритании. Это недопустимо". Как сообщает Report, об этом заявил член Совета газиев Управления мусульман Кавказа гаджи Сурхай Мамедли. Он отметил, что вандализм в отношении диппредставительства вызвал недовольство людей: "Кто дал им право срывать азербайджанский флаг и бросать его на землю? Какие религиозные убеждения подвигли их на это? Десятки тысяч сыновей Отечества героически сражались, проливали кровь и становились шехидами за флаг Азербайджана. Ни одна религия не одобряет такие поступки, никакие религиозные убеждения не дают права вести себя таким образом. Это также противоречит человеческим ценностям". Подпишитесь на наш Telegram канал