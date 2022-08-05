УМК о нападении на посольство в Лондоне: Ни одна религия не одобряет такие поступки

"Я решительно осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Великобритании. Это недопустимо".
Как сообщает Report, об этом заявил член Совета газиев Управления мусульман Кавказа гаджи Сурхай Мамедли.
Он отметил, что вандализм в отношении диппредставительства вызвал недовольство людей: "Кто дал им право срывать азербайджанский флаг и бросать его на землю? Какие религиозные убеждения подвигли их на это? Десятки тысяч сыновей Отечества героически сражались, проливали кровь и становились шехидами за флаг Азербайджана. Ни одна религия не одобряет такие поступки, никакие религиозные убеждения не дают права вести себя таким образом. Это также противоречит человеческим ценностям".