Шейхульислам ​Аллахшукюр Пашазаде отбыл в Австрию

Председатель управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде 28-30 октября будет находиться с визитом в столице Австрии Вене.

Как сообщили Report в управлении, в период визита председатель УМК примет участие в ряде важных мероприятий, организуемых Международным центром межрелигиозного и межкультурного диалога – KAİCİİD.

Являющийся членом Совета директоров Международного центра KAİSİİD шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде в первую очередь примет участие в совместном заседании Совета сторон и Совета директоров, проводимого впервые с момента создания центра. После совместного заседания состоится очередная 21-я сессия правления. В ходе мероприятия обсудят деятельность центра и предстоящую конференцию.

Председатель УМК примет участие в конференции "Сила слова: роль религии, СМИ и политики в борьбе против риторики ненависти", которая состоится 30-31 октября.

В конференции примут участие около 200 религиозных лидеров, представителей международных организаций и гражданского общества, а также политики.

Отметим, что Международный центр межрелигиозного и межкультурного диалога – KAİCİİD является организацией, учрежденной Саудовской Аравией, Испанией и Австрией, где главным наблюдателем является Ватикан.