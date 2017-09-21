С завтрашнего дня начинается месяц Мухаррам

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня по Хиджре начинается месяц Мухаррам.

Как сообщает Report, месяц Мухаррам начнется 22 сентября по григорианскому календарю и завершится 20 октября.

10 день месяца Мухаррам - Ашура приходится на 1 октября.

21 октября начинается месяц Сафар.

40 день кончины имама Гусейна придется на 20 день месяца Сафар, а по григорианскому календарю – 9 ноября.

28 Сафара (17 ноября) - дата кончины пророка Мухаммеда (с).

Месяц Сафар по григорианскому календарю завершится 19 ноября.

В первые два месяца мусульманского календаря (Мухаррам и Сафар) большинство мусульман в Азербайджане не справляют свадьбы.