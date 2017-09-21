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    С завтрашнего дня начинается месяц Мухаррам

    Ашура придется на 1 октября© Report/ Firi Salim

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня по Хиджре начинается месяц Мухаррам.

    Как сообщает Report, месяц Мухаррам начнется 22 сентября по григорианскому календарю и завершится 20 октября.

    10 день месяца Мухаррам - Ашура приходится на 1 октября.

    21 октября начинается месяц Сафар.

    40 день кончины имама Гусейна придется на 20 день месяца Сафар, а по григорианскому календарю – 9 ноября.

    28 Сафара (17 ноября) - дата кончины пророка Мухаммеда (с).

    Месяц Сафар по григорианскому календарю завершится 19 ноября.

    В первые два месяца мусульманского календаря (Мухаррам и Сафар) большинство мусульман в Азербайджане не справляют свадьбы.

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