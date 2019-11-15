Президент Ильхам Алиев принял главного ортодоксального раввина Гудса-Иерусалима

15 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного ортодоксального раввина Гудса-Иерусалима Шломо Амара.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
15 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного ортодоксального раввина Гудса-Иерусалима Шломо Амара.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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