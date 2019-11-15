Президент Ильхам Алиев принял главного ортодоксального раввина Гудса-Иерусалима

Президент Ильхам Алиев принял Шломо Амара

15 ноября, 2019 17:54

https://report.az/storage/news/465a66e0333c9ea7c74e3bb615dd9899/ddefe6bc-d2c5-4daa-a3eb-702be59b97ba_292.jpg 15 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного ортодоксального раввина Гудса-Иерусалима Шломо Амара. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.