Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом отделочных работ в строящейся в Баку мечети Гейдара

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с последними отделочными работами, проводимыми в строящейся на территории Бинагадинского района столицы мечети Гейдар.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал, что мечеть построена на площади 12 тыс. кв. метров, работы на фасаде мечети с четырьмя минаретами высотой 72 м уже завершены.

Президент страны постоянно держал в центре внимания вопрос строительства мечети, интересовался ходом строительных работ, периодически приезжал сюда и давал необходимые рекомендации. Фасад мечети был отделан специальными камнями в ширвано-абшеронском архитектурном стиле. Во время строительных работ декоративные элементы были выполнены с особым мастерством. Насыщенность орнаментов создала на фасаде мечети особую гармонию.

Отделочные работы завершаются и внутри мечети общей площадью 4200 кв. метров. Здесь также использованы специальные декоративные элементы, по краям купола написаны аеты из Корана. Главный и второй купола мечети высотой 55 и 35 метров придают внутреннему облику мечети особую красоту.

Президент дал указания и рекомендации и поручил проследить за качеством выполняемых последних отделочных работ в мечети.