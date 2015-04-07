Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил умру - малый хадж в Мекке

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ 6 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи совершили умру - малый хадж в Мекке, главной святыне исламского мира. Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи в специальном одеянии прибыли в мечеть Аль-Харам.

Мечеть в несколько этажей и с девятью минаретами восхищает своей красотой и величием.



Руководители святилища радушно встретили главу государства.



Президент Азербайджана и сопровождавшие его лица обошли вокруг Каабы и совершили в мечети намаз.



Затем началось посещение холмов Сафа и Марва. Президент Азербайджана и члены семьи семь раз преодолели расстояние между этими двумя холмами.



Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и приветствует) родился и достиг пророчества на этой земле, Ислам возник в Мекке. Кааба – дом Всевышнего в Мекке, со времен пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует) превратился в главную святыню мусульман всего мира. Впоследствии были созданы Кааба и священный источник «Зам-зам», а между холмами Сафа и Марва построена величественная мечеть. Ежегодно во время Хаджа миллионы мусульман, приезжающих из самых различных уголков мира, обходят вокруг Каабы, целуют священный Черный камень, совершают в мечети намаз.



Президент Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи вошли в Каабу, совершили здесь намаз.



Как явствует также из аятов и хадисов, Кааба является первым на Земле домом, построенным для людей как храм. Аллах в суре «Аль Имран» священного Корана так повелевает о Каабе, созданной как источник успеха, достатка и пути истинного для миров: «Воистину, первым домом, который был воздвигнут для людей, является тот, который находится в Мекке. Он был воздвигнут как благословение и руководство для миров. В нем есть ясное знамение – место Ибрахима. Кто войдет в него, окажется в безопасности…». Кааба, подвергшаяся на протяжении истории многочисленным изменениям, в различные времена была частично или полностью заново отстроена и достигла нынешнего величия.



По окончании умры глава государства полюбовался мечетью Аль-Харам.



Президент Азербайджана был подробно проинформирован о мечети.