Председатель УМК принял митрополита Русской православной церкви

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял митрополита Русской православной церкви Иоанна (Георгия Рощина).

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял митрополита Русской православной церкви Иоанна (Георгия Рощина).

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, в начале встречи гость передал шейх уль-исламу приветствие Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Подчеркнув, что связи с Русской православной церковью имеют особую значимость для Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам отметил, что между двумя религиозными центрами сложились дружеские отношения, основанные на взаимном уважении и тесном сотрудничестве.

Шейх уль-ислам с гордостью отметил, что во время 44-дневной Отечественной войны православные граждане Азербайджана участвовали в боевых действиях и героически погибли.

Поведав о преступлениях, совершенных армянскими агрессорами на наших исконных землях, глава УМК отметил, что в настоящее время перед нашей страной стоят задачи восстановления освобожденных территорий, определения будущности христианских храмов, подвергшихся коварной григорианизации, предотвращения очернительной кампании, проводимой Арменией против Азербайджана и попыток перенести противостояние в религиозную плоскость.

Встреча прошла в дружеской атмосфере.