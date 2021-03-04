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Председатель УМК принял митрополита Русской православной церкви

Председатель УМК принял митрополита Русской православной церкви Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял митрополита Русской православной церкви Иоанна (Георгия Рощина).
Религия
4 марта 2021 г. 17:42
Председатель УМК принял митрополита Русской православной церкви

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял митрополита Русской православной церкви Иоанна (Георгия Рощина).

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, в начале встречи гость передал шейх уль-исламу приветствие Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Подчеркнув, что связи с Русской православной церковью имеют особую значимость для Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам отметил, что между двумя религиозными центрами сложились дружеские отношения, основанные на взаимном уважении и тесном сотрудничестве.

Шейх уль-ислам с гордостью отметил, что во время 44-дневной Отечественной войны православные граждане Азербайджана участвовали в боевых действиях и героически погибли.

Поведав о преступлениях, совершенных армянскими агрессорами на наших исконных землях, глава УМК отметил, что в настоящее время перед нашей страной стоят задачи восстановления освобожденных территорий, определения будущности христианских храмов, подвергшихся коварной григорианизации, предотвращения очернительной кампании, проводимой Арменией против Азербайджана и попыток перенести противостояние в религиозную плоскость.

Встреча прошла в дружеской атмосфере.

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Версия на азербайджанском языке QMİ sədri Rus Pravoslav kilsəsinin Mitropolitini qəbul edib

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