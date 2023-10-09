Председатель УМК отправился в Казахстан для участия в заседании мировых религиозных лидеров

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшюкюр Пашазаде 9 октября отправился с визитом в Казахстан.
Об этом Report сообщили в УМК.
Целью визита, осуществленного по приглашению председателя Сената парламента Казахстана Маулена Ашимбаева, является участие в XXI заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 11 октября в Астане.
Аллахшюкюр Пашазаде в рамках визита 9-12 октября проведет встречи с высокопоставленными лицами Казахстана, религиозным лидером страны и членами секретариата Съезда.