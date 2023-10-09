О нас

Председатель УМК отправился в Казахстан для участия в заседании мировых религиозных лидеров

Председатель УМК отправился в Казахстан для участия в заседании мировых религиозных лидеров Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшюкюр Пашазаде 9 октября отправился с визитом в Казахстан.
Религия
9 октября 2023 г. 12:26
Председатель УМК отправился в Казахстан для участия в заседании мировых религиозных лидеров

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшюкюр Пашазаде 9 октября отправился с визитом в Казахстан.

Об этом Report сообщили в УМК.

Целью визита, осуществленного по приглашению председателя Сената парламента Казахстана Маулена Ашимбаева, является участие в XXI заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 11 октября в Астане.

Аллахшюкюр Пашазаде в рамках визита 9-12 октября проведет встречи с высокопоставленными лицами Казахстана, религиозным лидером страны и членами секретариата Съезда.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке QMİ sədri dünyanın dini liderlərinin sessiyasında iştirak etmək üçün Qazaxıstana gedib

Самое читаемое

Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
3 октября 2023 г. 13:32
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
6 октября 2023 г. 21:01
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
7 октября 2023 г. 15:59
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
7 октября 2023 г. 18:12
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
7 октября 2023 г. 23:35
В Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
ФотоВ Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
8 октября 2023 г. 23:24
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
2 октября 2023 г. 16:18
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
3 октября 2023 г. 20:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
4 октября 2023 г. 09:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi