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    Председатель комитета прокомментировал вопрос о возвращении в страну оставшихся в Ираке детей

    Уверен в том, что вопрос в скором времени найдет свое решение© AFP / AHMAD AL-RUBAYE

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Соответствующие структуры Азербайджана в настоящее время ведут работу по возвращению в страну оставшихся в Ираке детей, чьи родители примкнули к рядам ИГИЛ.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

    Он отметил, что в комитете в связи с этим есть информация: "Но этим вопросом занимаются другие государственные структуры. Уверен в том, что вопрос в скором времени найдет свое решение".

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