Председатель комитета: Радикальные религиозные группы, искажая религию, пытаются повести людей ложным путем

© Report.az

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Некоторые радикальные религиозные группы, искажая религию, представляя ее в неверном виде, пытаются повести людей ложным путем.

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку международном семинаре на тему "Издание книги и цифровая революция: правильные направления, процессы и практические шаги в промышленности цифрового издательства" заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что эти радикальные группировки в своей деятельности используют и форму электронных изданий: "Радикальные религиозные группы используют электронные средства для распространения искаженных религиозных писаний. Поэтому мы держим этот процесс в центре внимания. В целом, проверяются все религиозные ресурсы, поступающие в Азербайджан".