Председатель госкомитета: В Азербайджане будут внесены поправки в постановление в связи с кладбищами

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "В Кабинет министров был представлен и рассмотрен проект, подготовленный министерством экономики и Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями в связи с кладбищами в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что в проекте сделаны определенные изменения и в настоящее время эксперты работают над этими поправками.

По его словам, на днях в Кабинете министров прошло заседание по этому вопросу под руководством заместителя премьер-министра Али Ахмедова, при участии представителей Госкомитета и министерства экономики: "Были даны дополнительные поручения о работе над проектом, эксперты работают над этим. Это не будет законом. Это будет постановлением Кабинета министров в связи с кладбищами".