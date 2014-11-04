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    Посол Ирана в Азербайджане прокомментировал рекомендации в связи с расточительством на поминках

    Считаю, что было бы лучше раздавать эхсан бедным и неимущим людям

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пак Айин прокомментировал рекомендации Госкомитета по работе с религиозными образованиями Азербайджана (ГКРРО) о недопустимости излишеств на поминках.

    Мохсун Пак Айин заявил Report, что не знаком с деталями данных рекомендаций. "Однако считаю, что было бы лучше раздавать эхсан бедным и неимущим людям в зависимости от возможностей", - заключил посол.

    Отметим, что ГКРРО вынес рекомендации касательно раздачи эхсана на поминках. Перед этим Управление мусульман Кавказа выступило с аналогичным заявлением о нежелательности излишеств на поминках. 

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