Посол Ирана в Азербайджане прокомментировал рекомендации в связи с расточительством на поминках

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пак Айин прокомментировал рекомендации Госкомитета по работе с религиозными образованиями Азербайджана (ГКРРО) о недопустимости излишеств на поминках.

Мохсун Пак Айин заявил Report, что не знаком с деталями данных рекомендаций. "Однако считаю, что было бы лучше раздавать эхсан бедным и неимущим людям в зависимости от возможностей", - заключил посол.

Отметим, что ГКРРО вынес рекомендации касательно раздачи эхсана на поминках. Перед этим Управление мусульман Кавказа выступило с аналогичным заявлением о нежелательности излишеств на поминках.