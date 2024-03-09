Пакистанский эксперт: В Европе мусульман воспринимают как потенциальную угрозу

Во многих странах Европы мусульман воспринимают как потенциальную угрозу.

Во многих странах Европы мусульман воспринимают как потенциальную угрозу.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор пакистанского Центра политических исследований Ахсан Хамид на проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

Хамид с удовлетворением отметил тот факт, что в Азербайджане национальные меньшинства живут в мире и благополучии: "Европа могла бы взять пример с Азербайджана. Сегодня в Европе широко распространен фактор культурной напряженности. Кроме того, против мусульманских общин принимаются жесткие меры. Мусульман подвергают дискриминации".

По словам эксперта, западные медиа отличаются предвзятым подходом в этом вопросе.

"Например, политики-правоцентристы выступают с предвзятыми заявлениями о мусульманах, а местные медиа широко это освещают. Европейское законодательство также направлено против мусульман. Многие мечети закрылись, на фоне этой напряженности растет и экстремизм", - сказал он.