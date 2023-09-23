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Пакистан заявил об активной пропаганде исламофобии после терактов 11 сентября

Пакистан заявил об активной пропаганде исламофобии после терактов 11 сентября Исламофобия является следствием нарративов, пропагандирующих столкновение цивилизаций, это давнее явление, но после терактов 11 сентября 2001 года оно приобрело масштаб пандемии.
Религия
23 сентября 2023 г. 09:40
Пакистан заявил об активной пропаганде исламофобии после терактов 11 сентября

Исламофобия является следствием нарративов, пропагандирующих столкновение цивилизаций, это давнее явление, но после терактов 11 сентября 2001 года оно приобрело масштаб пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Исламофобия является давним явлением, однако после терактов 11 сентября оно приняло масштабы пандемии и проявляется в негативном представлении мусульман, нападениях на исламские объекты и символы, например недавнем публичном сожжении священного Корана", - сказал он.

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Версия на английском языке Pakistan on active propaganda of Islamophobia after 9/11 attacks

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