Пакистан заявил об активной пропаганде исламофобии после терактов 11 сентября

Исламофобия является следствием нарративов, пропагандирующих столкновение цивилизаций, это давнее явление, но после терактов 11 сентября 2001 года оно приобрело масштаб пандемии.

Исламофобия является следствием нарративов, пропагандирующих столкновение цивилизаций, это давнее явление, но после терактов 11 сентября 2001 года оно приобрело масштаб пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Исламофобия является давним явлением, однако после терактов 11 сентября оно приняло масштабы пандемии и проявляется в негативном представлении мусульман, нападениях на исламские объекты и символы, например недавнем публичном сожжении священного Корана", - сказал он.