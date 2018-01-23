Отменено запланированное в Азербайджане на этот месяц совершение Умры

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Отменено совершение малого Хаджа (Умра), запланированное в Азербайджане на этот месяц.

Об этом Report сообщили в отделе по внешним связям Управления мусульман Кавказа.

Было отмечено, что очередная группа отправится в путь 4 февраля: "Эта группа из 40-50 человек вернется в Азербайджан 13 февраля".

Представители УМК добавили, что поездка следующей группы запланирована на март.

Отметим, что спустя два месяца после паломничества Хадж, начинается совершение малого Хаджа (Умра). В этом году сумма, необходимая для совершения Умры, была снижена. Например, в прошлом году требовалось больше 2 тыс. долларов. Сейчас цена в зависимости от отеля варьирует между 1500 и 2300 долларов. Уменьшение произошло более, чем на 500 долларов".

Паломничество Умра завершается 3-дневным пребыванием в Медине и 5-дневным визитом в Мекку.