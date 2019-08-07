 Наверх

Названо время праздничного намаза в Азербайджане в Гурбан байрамы

Названо время праздничного намаза в Азербайджане в Гурбан байрамы

Объявлено время праздничного намаза в Азербайджане в Гурбан байрамы.

Как сообщает Report, праздничный намаз будет совершен 12 августа в 08:00 в бакинской мечети "Аждарбей" и в 09:00 в мечети "Тезепир". 

В то же время, праздничный намаз будет совершен во всех мечетях Азербайджана. 

Скорее всего, председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде совершит праздничный намаз в мечети "Тезепир". 

Отметим, что в связи с Гурбан байрамы 12 и 13 августа в Азербайджане будут нерабочими днями.  

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!