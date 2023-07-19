В Азербайджане начался месяц Мухаррам по календарю Хиджре (лунный календарь - ред.).
Как сообщает
17 августа месяц Мухаррам завершится, с 18 августа начнется месяц Сафар, который продлится до 26 сентября.
В день Ашуры в Азербайджане традиционно пройдут акции по сдаче крови. В Баку эти мероприятия пройдут по нижеприведенным адресам
место поклонения Мирмовсум Ага, Хазарский район;
церемониальный зал Голубой мечети (Аждарбек), Насиминский район;
мечеть Сахибаззаман, Низаминский район;
Бибиэйбатская мечеть, Сабаильский район;
Гарачухурская мечеть, Сураханский район;
мечеть "Тезепир", Ясамальский район;
мечеть "Гаджи Солтаналы", Ясамальский район;
мечеть Имама Али, Бинагадинский район.
Акции также будут проведены в отделениях Центрального банка крови в Гяндже, Лянкяране, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Ширване, Барде и Губе.
В целом акции по сдаче крови пройдут в 8 мечетях и местах поклонения, а также 8 медучреждениях.
Напомним, что в месяц Мухаррам траурные церемонии проводятся в связи с гибелью внука пророка Мухаммеда Имама Хусейна и членов его семьи. Они были убиты в 61-м году по календарю Хиджры в Кербале.
В первые два месяца календаря хиджры (месяцы Мухаррам и Сафар) в большинстве регионов Азербайджана не проводятся свадьбы.