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Начался месяц Мухаррам

Начался месяц Мухаррам По календарю Хиджры начался месяц Мухаррам.
Религия
19 июля 2023 г. 00:00
Начался месяц Мухаррам

В Азербайджане начался месяц Мухаррам по календарю Хиджре (лунный календарь - ред.).

Как сообщает Report, по Григорианскому календарю первый день месяца Мухаррам приходится на 19 июля, а день Ашура - на 28 июля.

17 августа месяц Мухаррам завершится, с 18 августа начнется месяц Сафар, который продлится до 26 сентября.

В день Ашуры в Азербайджане традиционно пройдут акции по сдаче крови. В Баку эти мероприятия пройдут по нижеприведенным адресам

место поклонения Мирмовсум Ага, Хазарский район;

церемониальный зал Голубой мечети (Аждарбек), Насиминский район;

мечеть Сахибаззаман, Низаминский район;

Бибиэйбатская мечеть, Сабаильский район;

Гарачухурская мечеть, Сураханский район;

мечеть "Тезепир", Ясамальский район;

мечеть "Гаджи Солтаналы", Ясамальский район;

мечеть Имама Али, Бинагадинский район.

Акции также будут проведены в отделениях Центрального банка крови в Гяндже, Лянкяране, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Ширване, Барде и Губе.

В целом акции по сдаче крови пройдут в 8 мечетях и местах поклонения, а также 8 медучреждениях.

Напомним, что в месяц Мухаррам траурные церемонии проводятся в связи с гибелью внука пророка Мухаммеда Имама Хусейна и членов его семьи. Они были убиты в 61-м году по календарю Хиджры в Кербале.

В первые два месяца календаря хиджры (месяцы Мухаррам и Сафар) в большинстве регионов Азербайджана не проводятся свадьбы.

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