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МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 

МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура  МВД Азербайджана распространило заявление в связи с месяцемМухаррам.
Религия
14 августа 2020 г. 17:44
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 

МВД Азербайджана распространило заявление в связи с месяцем Мухаррам.

Как сообщает Report, в сообщении говорится:

"Как известно, постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики в период карантина, действующего на территории страны до 31 августа 2020 года, запрещены все массовые мероприятия, в том числе проведение религиозных обрядов, приостановлена деятельность мечетей.

Выражая глубокое уважение к праву на свободу вероисповедания, и подчеркивая, что целью ограничений является охрана здоровья населения, доводим до сведения наших сограждан, что в месяц Мухаррам, начинающийся с 21 августа текущего года, и день Ашура недопустимо собираться в мечетях, святилищах и иных местах поклонения".

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Версия на азербайджанском языке DİN Məhərrəm ayı və Aşura günü ilə bağlı vətəndaşlara müraciət etdi

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