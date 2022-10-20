Мусульманские религиозные лидеры стран ОТГ посетили исторические места в Шуше

Мусульманские религиозные лидеры стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) ознакомились с историческими местами в Шуше, а также с проводимыми здесь реставрационными и строительными работами.

Мусульманские религиозные лидеры стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) ознакомились с историческими местами в Шуше, а также с проводимыми здесь реставрационными и строительными работами.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, религиозным лидерам была предоставлена информация о городе Шуше, проводимых здесь работах по реконструкции.

Религиозные лидеры ознакомились с центральной площадью Шуши и стенами Шушинской крепости, осмотрели расстрелянные бюсты известных личностей Азербайджана - Хуршидбану Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли.

Затем гости побывали на Джыдыр дюзю.