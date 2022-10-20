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Мусульманские религиозные лидеры стран ОТГ посетили исторические места в Шуше

Мусульманские религиозные лидеры стран ОТГ посетили исторические места в Шуше Мусульманские религиозные лидеры стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) ознакомились с историческими местами в Шуше, а также с проводимыми здесь реставрационными и строительными работами.
Религия
20 октября 2022 г. 15:36
Мусульманские религиозные лидеры стран ОТГ посетили исторические места в Шуше

Мусульманские религиозные лидеры стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) ознакомились с историческими местами в Шуше, а также с проводимыми здесь реставрационными и строительными работами.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, религиозным лидерам была предоставлена информация о городе Шуше, проводимых здесь работах по реконструкции.

Религиозные лидеры ознакомились с центральной площадью Шуши и стенами Шушинской крепости, осмотрели расстрелянные бюсты известных личностей Азербайджана - Хуршидбану Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли.

Затем гости побывали на Джыдыр дюзю.

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Версия на азербайджанском языке TDT-nin müsəlman dini liderləri Şuşada tarixi məkanlarla tanış olublar

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