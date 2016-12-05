Мубариз Гурбанлы прокомментировал вопрос об употреблении некоторыми религиозными деятелями спиртных напитков

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Не каждый, кто носит папаху и держит в руках Коран, является религиозным деятелем".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, отвечая на вопрос одного из студентов во время показа фильма "Fitnə" в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

На вопрос студента "Некоторые муллы утром идут на похороны, а вечером пьют спиртные напитки, насколько это правильно?", председатель комитета сказал: "Религиозным деятелем считается человек, получивший соответствующий титул и специальное удостоверение, пройдя экзамен Совета газиев Управления мусульман Кавказа. В Азербайджане таких людей не больше 600 человек. Я не верю, что многие, кто читает в районах религиозные аяты, являются имамами или ахундами. Кроме того, у религиозных деятелей должна быть специальная одежда. Если кто-то и выдает себя за религиозного деятеля, он ответит перед Аллахом", - добавил М.Гурбанлы.